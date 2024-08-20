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Семенович открыто заявила о желании создать семью с женатым мужчиной

Семенович открыто заявила о желании создать семью с женатым мужчиной

Певица не скрывает своих чувств и с нетерпением ждет предложения руки и сердца. "Когда мы познакомились, Денис уже не жил со своей супругой, у них идет процесс развода", — рассказала Анна в эфире "Шоу Воли" на RuTube.

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