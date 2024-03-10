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Зрители освистали речь актера Сергея Безрукова на турнире «Русский вызов»

Зрители освистали речь актера Сергея Безрукова на турнире «Русский вызов»

Зрители турнира «Русский вызов», проходящего накануне в Санкт-Петербурге, освистали актера Сергея Безрукова после его комментария в адрес экс-чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Алиева, передает РИА Новости.

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