Зрители освистали речь актера Сергея Безрукова на турнире «Русский вызов»

Зрители турнира «Русский вызов», проходящего накануне в Санкт-Петербурге, освистали актера Сергея Безрукова после его комментария в адрес экс-чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Алиева, передает РИА Новости.
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