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Лавров назвал целью российской СВО на Украине защиту людей от истребления киевским режимом

Лавров назвал целью российской СВО на Украине защиту людей от истребления киевским режимом

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций, перечислил цели российской специальной военной операции на Украине — защитить людей от истребления киевским режимом, устранить угрозы безопасности со стороны Североатлантического альянса.

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