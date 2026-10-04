Дело Шария в Каталонии: суд изучает происхождение капиталов и налоговые отчисления

Почему дело о неуплате налогов в Испании ведет подразделение информации Гражданской гвардии? Какие иностранные активы Шария и Бондаренко обнаружили следователи за пределами Испании? Какие доказательства преследования по политическим мотивам представила защита журналиста? И удастся ли защите Шария переквалифицировать дело в административный спор о доначислении налогов? Аналитики издания Говорит Евр… Читать далее: https://govorit.
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Если честно, на кой хрен нам знать, что там с этим двуликим Анусом происходит в Европах. Не наш это чел, да и слишком много грязи наморосил на нашу страну со времени кровавого Майдана.