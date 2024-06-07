Депутаты Смоленской областной Думы поддержали инициативу о списании части кредитных долгов регионов

Депутаты Смоленской областной Думы провели внеочередное заседание и приняли важные решения Депутаты Смоленской областной Думы поддержали федеральную инициативу о списании двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии