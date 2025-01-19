Знай наших 💪 Ергаков Никита, воспитанник Новоаннинской ДЮСШ, занял 2 место в первенстве Волгоградской области по Самбо.
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Знай наших 💪 Ергаков Никита, воспитанник Новоаннинской ДЮСШ, занял 2 место в первенстве Волгоградской области по Самбо.