3 февраля 2005 года, на конспиративной квартире в спальном районе Тбилиси, который тбилисcцы называют Санзоной, по приказу президента Саакашвили был убит премьер-министр Грузии Зураб Жвания и его помощник Рауль Юсупов, но Саакашвили за это не осудили – также, как не осудили за заказанное Саакашвили убийство парламентария, академика Гурама Шарадзе 1 октября 2021 года - на конспиративной квартире в той же Санзоне был арестован сам Саакашвили, вернувшийся в Грузию, где по его приказу были совершены тысячи убийств.