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Экс-тренер «Атлетико» Бургос считает, что Ямаля можно назвать «испанским Месси»: «Он ознаменует собой эпоху.  Когда Ламин получает мяч, ты знаешь, что произойдет что-то особенное»

Бывший вратарь и тренер «Атлетико»  Херман Бургос ответил на вопрос о том, можно ли назвать вингера «Барселоны» Ламина Ямаля  «испанским Лионелем Месси ».

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