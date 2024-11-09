Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Alex Nемо
    Да уж, работы там не початый край. И начинать нужно именно с холдинга Атомстройкомплекса. Начать с проверки вопроса ..."Чёрная метка" дл...
  • Олег Самойлов
    Да ты чО? Неужели "...только КАЧЕСТВО в итоге иное почему-то получается..."? А ты качество совковых студентов  хоть в...Назвали "совком" ...
  • Олег Самойлов
    Чучмек херов! В хиджаб тебя одеть надобно!Назвали "совком" ...

Украина сразу бухнулась перед Трампом на колени: Крысы побежали с тонущего корабля Зеленского

Украина сразу бухнулась перед Трампом на колени: Крысы побежали с тонущего корабля Зеленского

Что Трамп-то животворящий делает! В США еще не подведены окончательные итоги президентских выборов (хотя в победе Трампа уже не сомневается даже Камала Харрис, не говоря о Байдене, который вряд ли в курсе), а на Украине уже бухнулись перед ним на колени и «живота просят», как режиссер Якин у «боярыни» перед лицом Ивана Васильевича.

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