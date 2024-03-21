Почему Пакистан намерен заблокировать платформу Х

Высокий суд провинции Синд в Пакистане проведет следующее заседание по вопросу правомерности решения федерального Министерства внутренних дел о блокировке на территории страны платформы Х (ранее Twitter) по соображениям общественной безопасности, сообщает издание The News.
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