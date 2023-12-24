Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 984 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Это и понятно. С такой мощной рекламой народ повалил.Журналист Додолев...
  • Наталья Юнчиц
    Может и отправит, но нет ясности благотворить кому она будет? Не думаю, что донецким детям. В противном случае об это...Выступление Кирко...
  • Наталья Середа
    Искандер Калибров ни кого из этих персон народ не ЖЕЛАЕТ НИ ВИДЕТЬ, НИ СЛЫШАТЬ, а собчак особенно, но нам ведь постоя...Яна Поплавская ра...

Торговая палата: новые санкции ЕС подвергают риску торговлю РФ с Италией

Торговая палата: новые санкции ЕС подвергают риску торговлю РФ с Италией

Часть торгового обмена между Россией и Италией подвергается риску из-за вступления в силу новых санкций Евросоюза против РФ, поскольку установленные порядки в отношении таможенных кодов могут автоматически запретить даже не попадающие под ограничения товары, заявил глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх