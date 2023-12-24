Торговая палата: новые санкции ЕС подвергают риску торговлю РФ с Италией

Часть торгового обмена между Россией и Италией подвергается риску из-за вступления в силу новых санкций Евросоюза против РФ, поскольку установленные порядки в отношении таможенных кодов могут автоматически запретить даже не попадающие под ограничения товары, заявил глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо.