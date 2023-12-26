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Телеведущий Иван Ургант возвращается на экран в программе «Первый Новый год»

Телеведущий Иван Ургант возвращается на экран в программе «Первый Новый год»

Иван Ургант объявился в столице России Константин Анисимов намекнул на возвращение Урганта. Фото: Личный архив Ивана Урганта Автор программы «Вечерний Ургант» Константин Анисимов сделал в социальных сетях заявлением.

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Комментарии
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РФ
Рустам Файзулин
Педерасты возвращаются...вспомнили кто их ебет и кормит...
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15 час.
ИГ
Ирина Галивец
Господи, ну сколько можно? И ничего нельзя сделать с этими ургантами, киркоровыми и им подобными?
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14 час.

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