Телеведущий Иван Ургант возвращается на экран в программе «Первый Новый год»

Иван Ургант объявился в столице России Константин Анисимов намекнул на возвращение Урганта. Фото: Личный архив Ивана Урганта Автор программы «Вечерний Ургант» Константин Анисимов сделал в социальных сетях заявлением.
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