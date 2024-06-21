Премьер-министр Грузии исключил «украинизацию» страны

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране не будет разыгрываться «украинский сценарий», несмотря на соответствующее желание членов партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».
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