Бывший глава BND обвинил Польшу в соучастии в подрыве «Северного потока»

Правительство Польши одобрило теракт на газопроводах «Северный поток — 2» и помогло главному подозреваемому сбежать на Украину, 7 сентября заявил бывший президент федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
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