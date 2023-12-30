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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов не доиграл матч с «Виннипегом» из-за травмы – Диллон нанес два удара клюшкой в поясницу. Форвард «Миннесоты» продлил результативную серию до 6 матчей

«Миннесота» проиграла со счетом 2:4 в игре регулярного чемпионата НХЛ. В начале третьего периода нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей в эпизоде с голом Мэттью Болди.

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