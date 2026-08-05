Сформирован тренерский штаб ХК "Тамбов" на новый сезон

Сформирован тренерский штаб ХК "Тамбов" на сезон 2026/2027. Главный тренер - Сергей Лопушанский, помощник главного тренера Борис Стрыков, старший тренер - Олег Ларионов, тренер вратарей - Андрей Шутов, тренер по физподготовке Глеб Платонов.
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