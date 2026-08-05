Новости Тамбова
MainНовостиЗнакомства для се...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

145 подписчиков

Сформирован тренерский штаб ХК "Тамбов" на новый сезон

Сформирован тренерский штаб ХК "Тамбов" на новый сезон

Сформирован тренерский штаб ХК "Тамбов" на сезон 2026/2027. Главный тренер - Сергей Лопушанский, помощник главного тренера Борис Стрыков, старший тренер - Олег Ларионов, тренер вратарей - Андрей Шутов, тренер по физподготовке Глеб Платонов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии