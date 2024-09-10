Google проиграл суд в ЕС на $2,67 млрд

Google проиграл суд в ЕС на 2,4 млрд евро (2,67 млрд долларов), передает Reuters. Верховный суд Европы во вторник, 10 сентября, оставил в силе антимонопольный штраф в размере 2,42 ми евро (2,67 миллиарда долларов), наложенный семь лет назад на компанию Alphabet, которая использовала свой собственный сервис сравнения цен.
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