«Спартак» расторг контракт с Николсоном, он перейдет в «Тихуану». Компенсацию в 1,6 млн евро за расторжение заплатят мексиканцы (Sport Baza)

Как сообщает Sport Baza, красно-белые договорились с форвардом о прекращении сотрудничества. При этом в сделке по расторжению договора участвует и третья сторона – мексиканский клуб «Тихуана», где Николсон продолжит свою карьеру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии