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Царьград

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Сюрприз от Трампа. Что это было? После выступления задаются вопросами и в России, и на Украине

Сюрприз от Трампа. Что это было? После выступления задаются вопросами и в России, и на Украине

Дональд Трамп заявил, что в урегулировании конфликта между Россией и Украиной достигнут прогресс. Эти слова прозвучали неожиданно, так как никаких публичных переговорных треков между Москвой и Киевом сейчас не было.

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