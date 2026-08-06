Сюрприз от Трампа. Что это было? После выступления задаются вопросами и в России, и на Украине

Дональд Трамп заявил, что в урегулировании конфликта между Россией и Украиной достигнут прогресс. Эти слова прозвучали неожиданно, так как никаких публичных переговорных треков между Москвой и Киевом сейчас не было.
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