Бобровский отразил 26 из 27 бросков «Вегаса» и стал 3-й звездой матча. Победа – 5-я подряд и 19-я в сезоне

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«Флорида» победила «Голден Найтс» (4:1) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ. «Пантерс» сыграли на арене «Вегаса» впервые после встречи в 5-й игре финала Кубка Стэнли-2023 (3:9, 1-4 в серии).