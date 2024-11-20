Nouveau riche

В Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин о теме элит, говорил :«Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России, труженики и воины»Я так не думаю!Нынешние люди при власти «никакая не элита»Представителем элиты может считаться третье поколение богатых людей и далее.