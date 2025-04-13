Припугнуть Трампа: почему ФРГ не сможет забрать свое золото из США

Немцы собираются избрать нового канцлера, им будет товарищ Фридрих Мерц. Ему нужно много денег, чтобы сделать Германию снова великой, как при Гитлере, надо понимать.
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