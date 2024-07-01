Церемония закрытия фестиваля «RT.Док: Время наших героев» прошла в Москве

В ходе трехдневного II Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев» на площадке выставки-форума «Россия» показали 13 фильмов о военных медиках и бойцах, добровольцах фронта и тыла, а также военкорах, хроники боев и будни спасателей.