Церемония закрытия фестиваля «RT.Док: Время наших героев» прошла в Москве

В ходе трехдневного II Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев» на площадке выставки-форума «Россия» показали 13 фильмов о военных медиках и бойцах, добровольцах фронта и тыла, а также военкорах, хроники боев и будни спасателей.
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