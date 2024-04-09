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Беспилотник ВСУ атаковал уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС

Беспилотник ВСУ атаковал уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал крышу корпуса уникального тренажерного центра Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в котором расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

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