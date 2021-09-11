Губернатор ХМАО исключила из рабочего графика встречу с депутатом. Инсайд URA.RU подтвердился

Сергей Землянкин сам инициировал встречу, которую губернатор Комарова отменила в последний момент Губернатор ХМАО Наталья Комарова исключила из графика рабочей поездки в Нижневартовск встречу с вице-спикером местной думы Сергеем Землянкиным.