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Губернатор ХМАО исключила из рабочего графика встречу с депутатом. Инсайд URA.RU подтвердился

Губернатор ХМАО исключила из рабочего графика встречу с депутатом. Инсайд URA.RU подтвердился

Сергей Землянкин сам инициировал встречу, которую губернатор Комарова отменила в последний момент Губернатор ХМАО Наталья Комарова исключила из графика рабочей поездки в Нижневартовск встречу с вице-спикером местной думы Сергеем Землянкиным.

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