Из-за парты — в драгдилеры: почему подростки становятся «закладчиками»?

За последние годы в стране значительно сократилось число подростков, употребляющих наркотики, но при этом так же значительно выросло количество тех, кто участвует в их распространении, так называемых закладчиков.
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