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Два мирных жителя погибли при ударе дроном ВСУ по фуре в Горловке

Украинские боевики 20 сентября атаковали беспилотником фуру в центре Горловки в ДНР. Как сообщил мэр города Иван Приходько, в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два мирных жителя.

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