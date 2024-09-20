Два мирных жителя погибли при ударе дроном ВСУ по фуре в Горловке

Украинские боевики 20 сентября атаковали беспилотником фуру в центре Горловки в ДНР. Как сообщил мэр города Иван Приходько, в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два мирных жителя.
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