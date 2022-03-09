Вместо обрезанных крыльев – десятки новых: Подлость Запада сыграла в пользу России

По данным Министерства промышленности и торговли России, создание импортозамещенной версии отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 планируется ускорить, а необходимый для неё отечественный двигатель могут сертифицировать уже через 12-14 месяцев.
По данным Министерства промышленности и торговли России, создание импортозамещенной версии отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 планируется ускорить, а необходимый для неё отечественный двигатель могут сертифицировать уже через 12-14 месяцев.
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