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Вместо обрезанных крыльев – десятки новых: Подлость Запада сыграла в пользу России

Вместо обрезанных крыльев – десятки новых: Подлость Запада сыграла в пользу России

По данным Министерства промышленности и торговли России, создание импортозамещенной версии отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 планируется ускорить, а необходимый для неё отечественный двигатель могут сертифицировать уже через 12-14 месяцев.

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