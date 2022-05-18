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Вяльбе о выборах президента ФЛГР: «Буду избираться на новый срок, работы – непочатый край»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о переизбрании на пост. Выборы пройдут сегодня в Казани, Вяльбе – единственный кандидат.

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