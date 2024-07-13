Российские войска освободили село Урожайное

Фото: кадр из видео канала «Воин DV»Подразделения российской 36-й общевойсковой армии и 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота завершили освобождение села Урожайное, расположенного на южно-донецком направлении.
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