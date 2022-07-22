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Число зарегистрированных случаев заражения ковидом в мире достигло 567,8 млн

Число зарегистрированных случаев заражения ковидом в мире достигло 567,8 млн

Справиться с болезнью с начала эпидемии не удалось 6,38 миллиона человек. Больше всего случаев заболевших COVID-19 выявлено в США (90,2 млн), Индии (43,8 млн), Бразилии (33,5 млн), Франции (33,5 млн), Германии (30,3 млн) и Великобритании (23,4 млн).

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