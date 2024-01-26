Архив: Кравчук говорил с Клинтоном о националистах, «готовых на немыслимое»

Леонид Кравчук, первый президент Украины, в ходе своей встречи с президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном в 1994 году поприветствовал его «красивыми украинскими девушками», а также говорил с ним о националистах.
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