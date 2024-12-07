Положение правительства Сирии ухудшилось, но Асад отказался покинуть страну Обстановка на территории Сирии складывается не в пользу легитимной власти страны и с каждым днем ситуация для Дамаска ухудшается.
Положение правительства Сирии ухудшилось, но Асад отказался покинуть страну
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Юрий Ильинов
Масштабное наступление под Покровском, освобождение Новодмитровки. Ситуация на фронтах СВО к 7 декабря ВС РФ начали наступление широким фронтом под Красноармейском Российские войска продолжают проведение специальной военной операции на Украине. По состоянию на утро 7 декабря ситуация на линии боевого соприкосновения сложилась следующим образом: Красноармейское (Покровское) направление Российские войска ведут наступление широким фронтом в районах Шевченко, Пушкино, Старых Тернов и Успеновки. Отмечается большое количество и разнообразие техники, задействованной в атаках, включая танки и багги. Освобождена Новодмитровка, продолжается давление на восточные окраины Зари. Кураховское направление Продолжается охват сёл у реки Сухие Ялы. Севернее Успеновки российские подразделения закрепились вдоль лесополос на глубину до 2 километра. В Курахово войска продвинулись вдоль проспекта Соборный. Времевское направление Идут тяжёлые бои в районах населённых пунктов Новый Комар и Раздольное. ВСУ вводят резервы и предпринимают контратаки, достигая локальных успехов в маневренной обороне.
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20 час.
АА
Алекс Архипов
Продали Сирию.
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18 час.
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