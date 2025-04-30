"Молчать!": после избиения ученика и после собрания в школе Москвы полиция занялась…Родителями!

Нет чтобы отправить эти семьи домой, наседают на русских, это был не митинг, родители уже незнают как обезопасить детей от малолетних бандитов.

ЕА

Евгений Алексеенко

Школьный скандал в Новой Москве получил неожиданное продолжение: вместо того, чтобы заниматься ОПГ малолетних бандитов, учителями, что годами заминали скандалы, силовики почему-то взялись за родителей, которые осмелились открыто возмутиться царящим в учебном заведении хаосом.Там же губернатор"знаменитый" -Воробьев,он наверное берет мзду с мигрантов и кавказцев,вот кого надо брать за одно место! Колокольцева-министра МВД,перестал ловить"мышей" совсем!