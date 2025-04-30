Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Молчать!": после избиения ученика и после собрания в школе Москвы полиция занялась…Родителями!

"Молчать!": после избиения ученика и после собрания в школе Москвы полиция занялась…Родителями!

Русский Колоколъ Ожидаемое продолжение случилось в школе №2120 в Новой Москве. Той самой, в которой позиционирующие себя "кавказцами" старшеклассники избили до судорог восьмиклассника.

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Комментарии
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ГГ
Геннадий Гайдуков
Менты боятся трогать чурок, а с русскими можно беспределить
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9 час.
Валентина смольникова
Нет чтобы отправить эти семьи домой, наседают на русских, это был не митинг, родители уже незнают как обезопасить детей от малолетних бандитов.
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6 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Школьный скандал в Новой Москве получил неожиданное продолжение: вместо того, чтобы заниматься ОПГ малолетних бандитов, учителями, что годами заминали скандалы, силовики почему-то взялись за родителей, которые осмелились открыто возмутиться царящим в учебном заведении хаосом.Там же губернатор&quot;знаменитый&quot; -Воробьев,он наверное берет мзду с мигрантов и кавказцев,вот кого надо брать за одно место!  Колокольцева-министра МВД,перестал ловить&quot;мышей&quot; совсем!
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6 час.
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