Путин: напряженность между Арменией и Азербайджаном в вопросе Карабаха идет на спад

Напряженность между Ереваном и Баку, невзирая не ряд нерешенных проблем, идет на спад. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и главой правительства Армении Николом Пашиняном.