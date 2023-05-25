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Путин: напряженность между Арменией и Азербайджаном в вопросе Карабаха идет на спад

Путин: напряженность между Арменией и Азербайджаном в вопросе Карабаха идет на спад

Напряженность между Ереваном и Баку, невзирая не ряд нерешенных проблем, идет на спад. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и главой правительства Армении Николом Пашиняном.

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