Вечерняя Москва

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В МИД объяснили решение России выйти из Совета Европы

В МИД объяснили решение России выйти из Совета Европы

Россия отказалась от участия в Совете Европы, так как не хотела быть в роли «мальчика для битья». Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова По ее словам, Совет всячески ограничивал Москву в правах.

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