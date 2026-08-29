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Ажар, Диккенс, Иллиес: Екатерина Писарева рекомендует 7 книг ММКЯ

Ажар, Диккенс, Иллиес: Екатерина Писарева рекомендует 7 книг ММКЯ

С 2 по 6 сентября в Гостином дворе пройдёт 39-я Московская международная книжная ярмарка. Шеф-редактор группы компаний «Литрес» и автор телеграм-канала «Книжная жизнь Катрин П.

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