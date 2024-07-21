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CNN рассказал о намеках Зеленского на переговоры с Россией из-за сложной ситуации для ВСУ

CNN рассказал о намеках Зеленского на переговоры с Россией из-за сложной ситуации для ВСУ

Бывший посол США в Киеве предположил, что Зеленский пытался установить контакты с потенциальной будущей администрацией ТрампаПрезидент Украины Владимир Зеленский намекает на мирные переговоры с Россией, поскольку столкнулся со сложной обстановкой для ВСУ на поле боя и перспективой возвращения Дональда Трампа на пост президента США, сообщает CNN.

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