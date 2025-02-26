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Сотрудников «СКТБ «Технолог» задержали за мошенничество на 16 млн рублей

В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве на 16 млн рублей троих женщин. По предварительным данным, они обманом причинили ФГУП «СКТБ «Технолог» материальный ущерб в особо крупном размере, завысив цены на покупку товаров для предприятия.

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