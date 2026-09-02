На созданном при поддержке ВЭБ.РФ ТЛЦ "Артём" запущены международные поезда-шаттлы с Китаем

В ходе Восточного экономического форума дан старт запуску технологии международных поездов-шаттлов на базе крупнейшего в России "сухого порта" - транспортно-логистического центра "Артём" - через железнодорожный пункт пропуска Суйфэньхэ - Гродеково.
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