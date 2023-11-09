ТОП-10 регионов по числу тунеядцев: Москва на 2 месте, Подмосковье – на 8

Что-то мешает работникам и работодателям найти друг другаКак ранее сообщал «Царьград», на каждого безработного в Подмосковье приходится по семь вакансий, в свою очередь ИА «ПромРейтинг» подсчитал, сколько трудоспособных тунеядцев не желают работать по той или иной причине, и составил ТОП-10 регионов.
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