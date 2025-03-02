Светящийся арт-объект «Бескрайний» установят в Салехарде

Администрация Салехарда ищет подрядчика, который выполнит комплекс работ по установке арт-объекта, представляющего собой объемную конструкцию в виде букв «Бескрайний» — на госзакупках опубликован соответствующий тендер.
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