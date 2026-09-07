Трамп предложил переименовать Нью-Мексико в Нью-Америку

Президент США Дональд Трамп выступил за переименование штата Нью-Мексико в Нью-Америку. В понедельник он опубликовал в социальной сети Truth Social карту штата с измененным названием.
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