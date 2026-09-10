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Мельников выступил на приеме по случаю 78-й годовщины образования КНДР

Мельников выступил на приеме по случаю 78-й годовщины образования КНДР

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Иван Мельников, курирующий парламентские связи с КНДР, по поручению Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина принял участие в торжественном приеме по случаю 78-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики.

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