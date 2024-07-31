Оппозиционера Камшилова заподозрили в выдвижении своего двойника на выборы в Кургане

Лидер курганского отделения «Партии пенсионеров России» Ярослав Климко, от которой на выборы выдвинулся двойник оппозиционного депутата Ивана Камшилова (с аналогичными инициалами), предположил, что Камшилов мог сам попросить полного тезку выдвинуться от «Пенсионеров России».