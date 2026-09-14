Минэнерго: Инвесторы обязаны сами финансировать энергогенерацию

ГК «УльтимаТек» утверждает, что локальная генерация требует интеграции в энергосети, но Минэнерго настаивает, чтобы развитие таких проектов финансировали компании и инвесторы без повышения тарифов, что стало актуально после введения ограничений в 2022 году.