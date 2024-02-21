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Русская весна

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Полиция Испании подтвердила смерть российского лётчика-предателя

Полиция Испании подтвердила смерть российского лётчика-предателя

Полиция Испании подтвердила New York Times, что российский лётчик Максим Кузьминов был убит в прибрежном городе Вильяхойоса, это работа российских спецслужб Теперь Кузьминова, которому на момент дезертирства было 28 лет, похоже, постигла суровая участь, о которой предупреждали украинские официальные лица.

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