На прямую линию с Томенко поступило 3,5 тысячи обращений

Общение губернатора Алтайского края с народом начнется в 17:00 К обеду 23 ноября на прямую линию губернатора Алтайского края Виктора Томенко поступило около 1300 письменных вопросов и более 2200 звонков, рассказали в пресс-службе правительства региона.
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