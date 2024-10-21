Мужчина сильно обгорел на пожаре в Карелии

В Пудожском районе пожарные тушили вспыхнувший двухквартирный дом Ранним субботним утром 19 октября на пульт Единой службы спасения-01 Пудожского района поступило сообщение о том, что в деревне Каршево горит одноэтажный двухквартирный деревянный жилой дом.