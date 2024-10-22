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Путин уважает только Си Цзиньпина и намерен продиктовать капитуляцию Украины

Путин уважает только Си Цзиньпина и намерен продиктовать капитуляцию Украины

Президент РФ Владимир Путин не уважает ни американских, ни европейских политиков. Об этом американский эксперт в области внешней политики, безопасности и международных отношений Ариэль Коэн заявил в интервью ютуб-каналу беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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